Manchester City - Galatasaray maç kadrosu ilk 11 belli oluyor! Manchester City Galatasaray maç kadrosu açıklandı mı?

Manchester City - Galatasaray maç kadrosu, ilk 11 netleşmeye başladı. Maçın başlamasına çok az bir süre kaldı. Manchester City Galatasaray maç kadrosu muhtemel 11'ler belli oluyor. Manchester City Galatasaray muhtemel 11 belli olmuştu. İşte maç öncesi Manchester City Galatasaray maçı kadroları...

Manchester City Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Manchester City Galatasaray maç kadrosu muhtemel 11'ler belli oluyor.

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Manchester City - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. İşte muhtemel 11'ler:

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly, Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Cherki, Doku, Haaland

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Manchester City'de 8 önemli futbolcu, Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasındaki Bodo/Glimt müsabakasında kırmızı kart gören İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, yarınki müsabakada sahaya çıkamayacak.

"Maviler"de Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho'nun da sakatlıkları nedeniyle yarın Galatasaray'a karşı oynaması beklenmiyor. Ara transferde alınan Marc Guehi ile Antoine Semenyo da statü gereği kadroya giremeyecek.

İngiliz ekibinde, Nico O'Reilly, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası için cezalı duruma düşecek.

