Lyon Fenerbahçe maç özeti ve golleri! (ÖZET) Lyon Fenerbahçe kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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LYON FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

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LYON FENERBAHÇE ÖZET

Lyon Fenerbahçe maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

LYON FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Lyon Fenerbahçe maçı 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ediyor.

LYON FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Lyon Fenerbahçe maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.