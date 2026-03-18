Liverpool Galatasaray CANLI nereden izlenir? Liverpool Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

LİVERPOOL - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

Maçın 11'leri açıklandı:

Liverpool 11: Alisson, Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

Galatasaray 11: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Liverpool Galatasaray maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

LİVERPOOL GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool Galatasaray maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.

LİVERPOOL GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool Galatasaray maçı Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.