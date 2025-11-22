Lemina sakatlandı mı, sakatlık durumu ciddi mi? Fenerbahçe maçında Lemina oynayabilecek mi?

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta erken sakatlıklarla sarsıldı. Lemina sakatlandı mı? Mücadelenin 15. dakikasında sakatlanan Mario Lemina oyuna devam edemedi ve yerini Yusuf Demir'e bıraktı.

LEMİNA SAKATLANDI MI?

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği Süper Lig karşılaşmasının 15. dakikasında orta saha oyuncusu Mario Lemina sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Saha kenarında yapılan müdahalenin ardından yeniden oyuna giren Lemina kısa süre içinde sakatlığının devam etmesi nedeniyle değişiklik talep etti. Bu süreçte Galatasaray erken bir zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kaldı ve Lemina'nın yerine Yusuf Demir oyuna dahil edildi.

Karşılaşmanın devam eden dakikalarında her iki takımdan da benzer sağlık sorunları nedeniyle oyuncu değişiklikleri gerçekleşti ve toplamda 40 dakika içinde üç zorunlu değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerin ikisi Galatasaray, biri ise Gençlerbirliği cephesinde yaşandı. Lemina'nın oyundan çıkışının ardından sağlık ekibinin oyuncuya yönelik detaylı kontroller yapacağı ifade edildi. Sakatlığın niteliği veya kalıcı etkisine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

LEMİNA FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Lemina'nın karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasının ardından gözler 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi. Oyuncunun sakatlığıyla ilgili kesin bilginin yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği belirtildi. Galatasaray sağlık ekibinin Lemina üzerinde sürdüreceği değerlendirmeler sonrasında oyuncunun derbide forma giyip giyemeyeceği konusunda karar verilecek. Bu süreçte oyuncunun sahalara dönüş süresiyle ilgili kulüp tarafından resmi bir bilgilendirme bekleniyor.