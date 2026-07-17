Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapan Kerem Gürel, spor yöneticiliği alanındaki çalışmaları ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelen isimlerden biridir. Gürel’in kariyeri, Beşiktaş’taki yönetim görevi, yaşı, memleketi ve hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili merak edilen detaylar spor kamuoyu tarafından araştırılmaktadır. Peki, Kerem Gürel kimdir, ne iş yapıyor? Kerem Gürel kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? Kerem Gürel neden gözaltına alındı? Detaylar...

KEREM GÜREL KİMDİR?

Türk spor kamuoyunda özellikle Beşiktaş Jimnastik Kulübü bünyesindeki yöneticilik göreviyle tanınan Kerem Gürel, siyah-beyazlı kulübün yönetim yapısında aktif sorumluluk üstlenen spor yöneticileri arasında yer almaktadır. Gürel, Beşiktaş Yönetim Kurulu içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevini yürütmektedir.

KEREM GÜREL NE İŞ YAPIYOR?

Kerem Gürel, Beşiktaş Jimnastik Kulübü bünyesinde spor yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Kulüpteki görevi kapsamında yönetim faaliyetlerine katkı sağlayan Gürel, bağımsız yönetim kurulu üyesi kimliğiyle kulübün karar alma süreçlerinde yer almaktadır.

Aynı zamanda Beşiktaş bünyesindeki Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapan Gürel’in sorumluluk alanları arasında kulüp yönetiminin kurumsal yönetim anlayışı doğrultusunda ilerlemesine katkı sunmak bulunmaktadır.

Spor yöneticiliğinin yanı sıra futbol gündemine ilişkin yaptığı değerlendirmelerle de bilinen Gürel, özellikle hakem kararları ve Türkiye Futbol Federasyonu uygulamaları hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla dönem dönem gündeme gelmiştir.

KEREM GÜREL KAÇ YAŞINDA?

Kerem Gürel’in doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuya açık ve doğrulanmış kapsamlı bir bilgi bulunmamaktadır.

KEREM GÜREL NERELİ?

Kerem Gürel’in doğum yeri ve memleket bilgisiyle ilgili kamuya açık doğrulanmış bir kaynak bulunmamaktadır.

KEREM GÜREL HANGİ TAKIMLI?

Kerem Gürel, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetiminde görev yapan bir spor yöneticisidir. Yönetim kurulu üyesi olarak siyah-beyazlı kulübün idari yapılanması içerisinde yer almaktadır.

KEREM GÜREL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kerem Gürel hakkında gündeme gelen gözaltı iddiasıyla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan bilgilerde, bir soruşturma kapsamında adının geçtiği ve bahis faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı öne sürülmüştür.

Söz konusu iddialar kapsamında, Gürel’in Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticiliği yaptığı dönemde bazı bahis kuponlarıyla bağlantılı olarak incelemeye alındığı ileri sürülmüştür. Ancak bu konuda kesinleşmiş bir mahkeme kararı veya resmi makamlar tarafından kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir hüküm bulunmadığı sürece, iddiaların kesinleşmiş bir gerçek olarak değerlendirilmemesi gerekir.

Spor dünyasında yöneticilerin bahis ve etik kurallar konusundaki tutumları, özellikle son yıllarda futbol kamuoyunun yakından takip ettiği başlıklardan biri haline gelmiştir. Bu nedenle Kerem Gürel hakkında ortaya atılan iddialar da spor kamuoyunda tartışma konusu olmuştur.