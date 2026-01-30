Kasımpaşa Samsunspor maç özeti ve golleri! (ÖZET) Kasımpaşa Samsunspor kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Kasımpaşa Samsunspor maç özeti izle! Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kasımpaşa Samsunspor maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Kasımpaşa Samsunspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

KASIMPAŞA SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ

Kasımpaşa Samsunspor maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Kasımpaşa Samsunspor özet bölümünde yer alan bilgilerden Kasımpaşa Samsunspor geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

KASIMPAŞA SAMSUNSPOR ÖZET

Kasımpaşa Samsunspor maç özetini maçın ardından Bein Sports resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

KASIMPAŞA SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Kasımpaşa Samsunspor maçı 1-0'lık Samsunspor üstünlüğüyle sona erdi.

KASIMPAŞA SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Kasımpaşa Samsunspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.