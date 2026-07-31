Kasımpaşa Hull City maçı hangi kanalda? Hull City maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Kasımpaşa Hull City hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kasımpaşa Hull City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa Hull City maçını hangi kanal veriyor? İşte Kasımpaşa Hull City maçı yayın bilgisi haberimizde...

KASIMPAŞA HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Hull City maçı TV8,5'tan canlı olarak yayınlanacak. Kasımpaşa Hull City maçını güncel frekans bilgileri ile TV8,5'tan canlı izleyebilirsiniz. TV8,5 resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sekmesinden de Kasımpaşa Hull City maçı canlı izlenebilmektedir.

KASIMPAŞA HULL CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Hull City maçı 1 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Maç TV8,5'tan canlı olarak izlenebilecek.