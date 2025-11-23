Haberler

Kasımpaşa Alanyaspor CANLI nereden izlenir? Kasımpaşa Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Kasımpaşa Alanyaspor CANLI nereden izlenir? Kasımpaşa Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa Alanyaspor canlı yayın ile şifresiz ekranlara geliyor! Bu heyecana ekran başında ortak olmak isteyen Kasımpaşa Alanyaspor maçı canlı izle araştırması yapıyor. Kasımpaşa Alanyaspor maçı canlı yayın nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa Alanyaspor hangi kanalda, canlı şifresiz link var mı? Kasımpaşa Alanyaspor maçı donmadan kesintisiz HD reklamsız maç izle, hangi kanal veriyor? İşte maça dair detaylar!

Kasımpaşa Alanyaspor nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Kasımpaşa Alanyaspor maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...

KASIMPAŞA ALANYASPOR NEREDE İZLENİR?

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Alanyaspor – Kasımpaşa mücadelesi, Türkiye'de beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar maç heyecanını evlerinden veya mobil cihazlarından beIN Sports 2 aracılığıyla takip edebilir.

KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Kasımpaşa Alanyaspor maçını canlı izlemek isteyenler için en güvenilir kaynak beIN Sports 2. Maç, 23 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak ve hem televizyon hem de dijital platformlarda canlı olarak yayınlanacak.

Canlı izlemek için:

Televizyon: beIN Sports 2

Online: beIN Connect

Kasımpaşa Alanyaspor CANLI nereden izlenir? Kasımpaşa Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor ile Kasımpaşa arasındaki Süper Lig 13. hafta mücadelesi 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Maç saati Türkiye saati ile belirtilmiş olup, taraftarların canlı yayını kaçırmaması için programlarını buna göre ayarlamaları öneriliyor.

KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa Alanyaspor maçı Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Corendon Alanyaspor'un ev sahipliği yapacağı karşılaşma, taraftarların yoğun ilgisini çekecek. Modern tesisleri ve geniş kapasitesi ile bilinen Alanya Oba Stadyumu, Süper Lig maçları için ideal bir ortam sunuyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.