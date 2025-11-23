Kasımpaşa Alanyaspor CANLI nereden izlenir? Kasımpaşa Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Kasımpaşa Alanyaspor nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Kasımpaşa Alanyaspor maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...

KASIMPAŞA ALANYASPOR NEREDE İZLENİR?

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Alanyaspor – Kasımpaşa mücadelesi, Türkiye'de beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar maç heyecanını evlerinden veya mobil cihazlarından beIN Sports 2 aracılığıyla takip edebilir.

KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Kasımpaşa Alanyaspor maçını canlı izlemek isteyenler için en güvenilir kaynak beIN Sports 2. Maç, 23 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak ve hem televizyon hem de dijital platformlarda canlı olarak yayınlanacak.

Canlı izlemek için:

Televizyon: beIN Sports 2

Online: beIN Connect

KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor ile Kasımpaşa arasındaki Süper Lig 13. hafta mücadelesi 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Maç saati Türkiye saati ile belirtilmiş olup, taraftarların canlı yayını kaçırmaması için programlarını buna göre ayarlamaları öneriliyor.

KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa Alanyaspor maçı Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Corendon Alanyaspor'un ev sahipliği yapacağı karşılaşma, taraftarların yoğun ilgisini çekecek. Modern tesisleri ve geniş kapasitesi ile bilinen Alanya Oba Stadyumu, Süper Lig maçları için ideal bir ortam sunuyor.