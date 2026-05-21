Haberler

Kamu çalışanları İKRAMİYE SON DAKİKA! (KAMU İŞÇİLERİ TEDİYE TARİHLERİ 2026) Kamu işçileri ilave tediye ne zaman, yarın mı ödenecek?

Kamu çalışanları İKRAMİYE SON DAKİKA! (KAMU İŞÇİLERİ TEDİYE TARİHLERİ 2026) Kamu işçileri ilave tediye ne zaman, yarın mı ödenecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu işçilerini yakından ilgilendiren ilave tediye ödemelerine ilişkin 2026 yılı takvimi Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla duyurulan düzenleme, milyonlarca çalışan için ödeme tarihlerini kesinleştirdi. Peki, Kamu işçileri ilave tediye ne zaman, yarın mı ödenecek? Kamu işçileri tediye tarihleri 2026...

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre kamu işçilerine 2026 yılında ödenecek ilave tediye tarihleri netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan düzenleme kapsamında ödeme takvimi resmileşti. Peki, Kamu işçileri ilave tediye ne zaman, yarın mı ödenecek? Detaylar...

KAMU İŞÇİLERİ İKRAMİYE SON DAKİKA!

Karara göre kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemesinin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Böylece 2026 yılına ilişkin ödeme planı kesinleşmiş oldu.

Milyonlarca kamu işçisini ilgilendiren bu ödeme, halk arasında “ikramiye” olarak da biliniyor ve yılda iki taksit halinde ödeniyor. İlk ödeme tarihinin Kurban Bayramı öncesine denk gelmesi dikkat çekiyor.

KAMU İŞÇİLERİ İLAVE TEDİYE NE ZAMAN, YARIN MI ÖDENECEK?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre ilave tediye ödemeleri “yarın” yapılmayacak. Ödemeler belirlenen takvime göre ilerleyecek.

Buna göre birinci yarı ödeme 22 Mayıs 2026 tarihinde, ikinci yarı ödeme ise 18 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Dolayısıyla mevcut durumda herhangi bir erken ödeme veya değişiklik bulunmuyor.

KAMU İŞÇİSİ VE KAMU ÇALIŞANI/PERSONELİ (MEMUR) FARKI NEDİR?

Kamu işçisi ve kamu çalışanı kavramları sıkça birbirinin yerine kullanılsa da aslında kapsam ve hukuki statü açısından önemli farklılıklar içerir. Bu iki tanım, kamu sektöründe görev yapan personelin bağlı olduğu yasal düzenlemelere göre ayrışmaktadır.

Kamu işçisi, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan ve iş sözleşmesine tabi olan personeli ifade eder. Bu çalışanlar genellikle belediyeler, kamu kurumları, üniversiteler ve çeşitli kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapar. Ücret, izin ve sosyal hakları toplu iş sözleşmeleri çerçevesinde belirlenir.

Kamu çalışanı ise daha geniş bir tanımı ifade eder ve devlet bünyesinde görev yapan tüm personeli kapsar. Bu kapsamın içinde memurlar, sözleşmeli personeller ve işçiler birlikte yer alır. Dolayısıyla kamu işçisi, kamu çalışanı tanımının bir alt grubudur.

Özetle, kamu işçisi yalnızca işçi statüsünü ifade ederken, kamu çalışanı tüm kamu personelini kapsayan genel bir ifadedir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak

Nükleer krizi alevlendirecek karar
Fatih Erbakan, iktidar olmaları halinde asgari ücreti 50 bin TL yapacak formülü verdi

İktidar olursa asgari ücreti 50 bin TL yapacak formülü verdi
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 18 ünlü isim gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'den Ester'e servet değerinde hediye

Boynundaki kolyenin değeri olay oldu!
Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı

Fuhuş şebekesine darbe: Karı-koca gözaltına alındı
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Kamu işçilerine müjde! İlave tediye ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatacak

Kamu çalışanlarına müjde! Bayramdan önce hesaplara yatacak