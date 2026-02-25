Juventus Galatasaray maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Juventus Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Juventus Galatasaray kaç kaç? Juventus Galatasaray canlı maç anlatımı ve Juventus Galatasaray kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

JUVENTUS GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Juventus Galatasaray maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

JUVENTUS GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Juventus Galatasaray maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

JUVENTUS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus Galatasaray maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başladı.

JUVENTUS GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus Galatasaray maçı Turin'de, Allianz Stadyumu'nda oynanıyor.