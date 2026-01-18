Jhon Duran Aston Villa maçında oynayacak mı? UEFA açıkladı!

Haberler

Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Jhon Duran, Avrupa kupalarındaki ceza süreciyle yeniden gündemde. Ferencvaros maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle UEFA tarafından verilen 2 maçlık ceza, yapılan itiraz ve görüşmeler sonrası 1 maça indirildi. Peki, Jhon Duran Aston Villa maçında oynayacak mı? Detaylar haberimizde.

JHON DURAN ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Jhon Duran, taraftarları merak içinde bırakan bir konuya açıklık getirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelelerde kırmızı kart cezası alan Duran, yapılan son düzenlemelerle birlikte Aston Villa maçında sahada olacak.

Duran, daha önce Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart görerek turnuva kuralları gereği ceza almıştı. UEFA, ilk etapta bu cezanın 2 maçlık olduğunu açıklamıştı. Ancak yapılan görüşmeler ve kulüp yönetiminin girişimleri sonucunda, ceza 1 maça indirildi. Bu gelişmeyle birlikte Duran, Aston Villa karşılaşmasında forma giyme hakkı kazanmış oldu.

JHON DURAN NEDEN CEZA ALDI

Jhon Duran, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynadığı kritik maçta kırmızı kart görmüştü. Oyuncunun gördüğü bu kırmızı kart, turnuva disiplin kuralları gereği otomatik olarak 2 maçlık ceza ile sonuçlanıyordu.

Kulüp ve UEFA arasındaki görüşmeler, Duran'ın cezasının tekrar değerlendirilmesini sağladı. UEFA, yapılan incelemeler sonucunda Duran'ın cezasını 1 maça indirdi. Böylelikle Duran, daha önce Brann maçında cezasını tamamladıktan sonra, Aston Villa karşılaşmasında sahaya çıkabilecek.

