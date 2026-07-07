İsviçre Kolombiya CANLI İZLE! İsviçre Kolombiya maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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İSVİÇRE KOLOMBİYA CANLI İZLE

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İSVİÇRE KOLOMBİYA MAÇI CANLI İZLE

İsviçre Kolombiya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSVİÇRE KOLOMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsviçre Kolombiya maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.

İSVİÇRE KOLOMBİYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

İsviçre Kolombiya maçı Vancouver'da, BC Place Stadyumu'nda oynanacak.