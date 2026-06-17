İSO 500 listesi 2025: Türkiye'nin en büyük şirketleri hangileri?

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenli olarak açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması, ülke ekonomisinin üretim gücünü ve sanayi devlerinin performansını ortaya koyması açısından kritik bir gösterge niteliği taşıyor. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulan son liste, Türkiye sanayisinin ölçeğini ve sektörler arasındaki rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi. Peki, Türkiye'nin en büyük şirketleri hangileri? Detaylar...

İSO 500 LİSTESİ

Araştırma, firmaların üretimden satış performanslarına göre sıralanmasıyla hazırlanırken, özellikle otomotiv, enerji, savunma sanayi ve rafineri alanlarının listeye damga vurduğu görülüyor.

Açıklanan verilere göre Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları şu şekilde sıralandı:

TÜPRAŞ – 698 milyar 789 milyon TL üretimden satış ile listenin ilk sırasında yer aldı.

Ford Otomotiv – 538 milyar 268 milyon TL ile ikinci sıradaki konumunu korudu.

Star Rafineri AŞ – 327 milyar 854 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.

OYAK-Renault – 235,5 milyar TL ile 4. sıraya yükseldi.

Toyota Otomotiv – 206,3 milyar TL üretimden satış ile 5. sırada konumlandı.

Arçelik – 165,7 milyar TL ile 6. sırada yer aldı.

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) – 140,9 milyar TL ile 7. sıraya yükseldi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) – 138,8 milyar TL ile 8. sıraya çıktı.

ASELSAN – 130,2 milyar TL ile 9. sıraya yükseldi.

Mercedes-Benz Türk – 127 milyar TL üretimden satış ile 10. sırada yer aldı.

Bu tablo, özellikle savunma sanayi ve otomotiv sektörlerinin Türkiye sanayi ekosistemindeki güçlü konumunu net biçimde ortaya koyuyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİ HANGİLERİ?

Türkiye’nin en büyük sanayi şirketleri, yalnızca cirolarıyla değil aynı zamanda üretim kapasiteleri, ihracat hacimleri ve küresel tedarik zincirlerindeki rolleriyle de öne çıkıyor. İSO 500 2025 verileri, Türkiye ekonomisinin lokomotif şirketlerini net bir şekilde ortaya koyarken, sanayi çeşitliliğinin de genişlediğini gösteriyor.