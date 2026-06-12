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IRN hangi ülke, IRN hangi takım, IRN ne demek, 2026 Dünya Kupası IRN açılımı ne?

IRN hangi ülke, IRN hangi takım, IRN ne demek, 2026 Dünya Kupası IRN açılımı ne?
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IRN hangi ülke ve IRN hangi takım soruları, futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva yaklaştıkça en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Uluslararası spor arenalarında sıkça gördüğümüz bu üç harfli kodun ne anlama geldiği ve 2026 Dünya Kupası IRN açılımı hakkında merak edilen tüm detaylar internet ortamında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEIRN hangi ülke ve IRN hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası IRN açılımı ve IRN ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan IRN ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI IRN HANGİ ÜLKE?

Dünya Kupası yayınlarında ve fikstüründe karşına çıkan IRN kısaltması, Asya futbolunun en güçlü temsilcilerinden biri olan İran'ı ifade eder.

İşte IRN kodu ve takımın 2026 serüveni hakkında bilmen gerekenler:

IRN Hangi Ülke ve Takım?

IRN, İran İslam Cumhuriyeti (Islamic Republic of Iran) ülkesini ve İran Millî Futbol Takımı'nı temsil eder. Takımın dünya çapında bilinen en popüler lakabı "Team Melli" (Millî Takım) şeklindedir.

IRN Ne Demek ve Açılımı Ne?

Bu kısaltma, ülkenin İngilizce ismi olan Iran kelimesinin harflerinden türetilmiştir. FIFA, maçlarda ve resmi dökümanlarda bu ülkeyi tanımlamak için IRN kodunu veya bazen daha resmi bir ifade olan IR Iran ismini kullanır.

2026 Dünya Kupası'nda İran

İran, 2026 Dünya Kupası'na Asya elemelerini domine ederek çok erken bir aşamada katılma hakkı kazandı. Turnuvada G Grubu'nda yer alıyorlar.

Rakipleri ve Maç Programı:

Rakipler : Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda (NZL).

15 Haziran 2026: İran - Yeni Zelanda (Los Angeles Stadium)

21 Haziran 2026: Belçika - İran (Los Angeles Stadium)

26 Haziran 2026: Mısır - İran (Seattle Stadium)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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