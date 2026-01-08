İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrıldı mı, sözleşmesi ne zaman bitiyor? İrfan Can Kahveci hangi takıma kiralandı?

Fenerbahçe taraftarlarının merakla takip ettiği konulardan biri, İrfan Can Kahveci'nin sarı-lacivertli ekipten ayrılıp ayrılmadığıydı. Kulüpten gelen resmi açıklamaya göre, İrfan Can Kahveci sezonun geri kalan kısmı için başka bir takıma kiralanmış durumda. Peki, İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrıldı mı? İrfan Can Kahveci hangi takıma kiralandı? Detaylar...

İRFAN CAN KAHVECİ FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Fenerbahçe, oyuncunun durumuna dair yaptığı açıklamada, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Bu açıklama, İrfan Can Kahveci'nin tamamen Fenerbahçe'den ayrılmadığını, ancak kısa süreliğine başka bir takımda forma giyeceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Taraftarlar ve futbolseverler, yıldız oyuncunun performansını Kasımpaşa forması altında takip edecek.

İRFAN CAN KAHVECİ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İrfan Can Kahveci sezon sonuna kadar Kasımpaşa takımına kiralandı. Bu transfer, özellikle sezonun ikinci yarısında takımın eksiklerini gidermek ve oyuncunun form durumunu korumak amacıyla gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denilerek, hem oyuncuya hem de Kasımpaşa taraftarına iyi dileklerde bulunuldu.