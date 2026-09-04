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Ipswich Town Liverpool hangi kanalda? Ipswich Town Liverpool maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Ipswich Town Liverpool hangi kanalda? Ipswich Town Liverpool maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Ipswich Town Liverpool maçı hangi kanalda belli oldu. Ipswich Town Liverpool Premier Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Ipswich Town Liverpool maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ipswich Town Liverpool maçını hangi kanal veriyor? İşte Ipswich Town Liverpool maçı yayın bilgisi!

Ipswich Town Liverpool Premier Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Ipswich Town Liverpool maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ipswich Town Liverpool maçını hangi kanal veriyor? İşte Ipswich Town Liverpool maçı yayın bilgisi haberimizde...

IPSWİCH TOWN LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ipswich Town Liverpool maçı Bein Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları Ipswich Town Liverpool maçını şifresiz canlı izleyebilecek.

IPSWİCH TOWN LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Ipswich Town Liverpool maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Bein Sports 3'ten canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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