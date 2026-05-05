iPhone 17 zam SON DAKİKA! iPhone 17 modellerine zam mı geldi? iPhone 17 serisi güncel fiyatları ne kadar? (iPhone 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max)

Apple’ın 5 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye pazarında gerçekleştirdiği yeni fiyat düzenlemesi, teknoloji gündeminin en sıcak başlıkları arasına yerleşti. Özellikle iPhone 17 serisi, iPhone Air modelleri, AirPods ve Apple Watch ürün gruplarında yapılan artışlar; hem tüketicilerin satın alma kararlarını hem de premium segment cihazların erişilebilirliğini doğrudan etkiledi. Peki, iPhone 17 zam iPhone 17 modellerine zam mı geldi? iPhone 17 serisi güncel fiyatları ne kadar? (iPhone 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max)

iPHONE 17 MODELLERİNE ZAM MI GELDİ?

Apple’ın en yeni akıllı telefon ailesi olan iPhone 17 serisi, yapılan fiyat güncellemesinden doğrudan etkilendi. 2026 Mayıs düzenlemesiyle birlikte serinin tüm modellerinde belirgin artışlar yaşandı ve özellikle üst segment cihazlarda fiyatların ciddi seviyelere ulaştığı görüldü.

iPhone 17’nin başlangıç modeli olan 256 GB versiyon, önceki 77.999 TL seviyesinden 84.999 TL’ye yükselerek yaklaşık %9’luk bir artış gösterdi. 512 GB seçeneğinde ise fiyat 98.999 TL’ye çıktı.

Serinin profesyonel tarafında yer alan iPhone 17 Pro modelleri, zamdan en fazla etkilenen gruplardan biri oldu. 256 GB versiyon 119.999 TL seviyesine çıkarken, 512 GB modeli 133.999 TL’ye, 1 TB versiyonu ise 147.999 TL’ye yükseldi. Bu artışlar, özellikle profesyonel kullanıcıların cihaz maliyetlerini önemli ölçüde artırdı.

Daha üst segmentte konumlanan iPhone 17 Pro Max tarafında da benzer bir tablo ortaya çıktı. 256 GB model 132.999 TL’ye yükselirken, 512 GB versiyon 146.999 TL, 1 TB versiyon 160.999 TL ve 2 TB versiyon ise 188.999 TL seviyesine ulaştı. Bu fiyatlar, Apple’ın Türkiye’deki premium segment stratejisinin giderek daha yüksek bir fiyat bandına yöneldiğini gösteriyor.

Uygun fiyatlı alternatif olarak sunulan iPhone 17e modeli de zamdan etkilendi. 256 GB versiyon 59.999 TL’ye, 512 GB versiyon ise 73.999 TL’ye yükseldi. Bu model, giriş segmenti için konumlandırılsa da yapılan artışla birlikte artık orta-üst fiyat bandına yaklaşmış durumda.

Ayrıca iPhone Air serisi de kapsamlı bir fiyat güncellemesi aldı. 256 GB modeli 107.999 TL’ye, 512 GB versiyonu 121.999 TL’ye, 1 TB modeli ise 135.999 TL seviyesine çıktı. Bu artış, Air serisinin “ince ve hafif premium cihaz” konumunu daha da üst fiyat segmentine taşıdı.

Apple yalnızca iPhone tarafında değil, ekosistem ürünlerinde de fiyatları güncelledi. AirPods 4 modelinin fiyatı 8.999 TL’ye yükselirken, AirPods Pro 3 15.499 TL seviyesine ulaştı. AirPods Max 2 modelinde ise herhangi bir fiyat değişikliği yapılmaması dikkat çekti.

Apple Watch tarafında da benzer bir tablo oluştu. Watch Ultra 3 65.999 TL, Watch Series 11 23.999 TL ve Watch SE 3 ise 15.499 TL fiyat etiketiyle güncellendi. Bu artışlar, Apple ekosistemine giriş maliyetini genel olarak yukarı taşıdı.

iPHONE 17 SERİSİ GUNCEL FİYATLARI NE KADAR?

Apple’ın Türkiye’de 5 Mayıs 2026 itibarıyla güncellediği fiyat listesi, iPhone 17 serisinin tüm modellerinde yeni bir fiyat skalası oluşturdu. Güncel veriler, özellikle depolama seçeneklerine göre ciddi farklılıklar içeriyor.

iPhone 17 (256 GB) › 84.999 TL

iPhone 17 (512 GB) › 98.999 TL

iPhone 17 Pro (256 GB) › 119.999 TL

iPhone 17 Pro (512 GB) › 133.999 TL

iPhone 17 Pro (1 TB) › 147.999 TL

iPhone 17 Pro Max (256 GB) › 132.999 TL

iPhone 17 Pro Max (512 GB) › 146.999 TL

iPhone 17 Pro Max (1 TB) › 160.999 TL

iPhone 17 Pro Max (2 TB) › 188.999 TL

iPhone 17e (256 GB) › 59.999 TL

iPhone 17e (512 GB) › 73.999 TL

iPhone Air (256 GB) › 107.999 TL

iPhone Air (512 GB) › 121.999 TL

iPhone Air (1 TB) › 135.999 TL