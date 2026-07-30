Inter Turku Başakşehir maç özeti ve golleri! (ÖZET) Inter Turku Başakşehir kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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INTER TURKU BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

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INTER TURKU BAŞAKŞEHİR ÖZET

Inter Turku Başakşehir maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

INTER TURKU BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Inter Turku Başakşehir maçı 2-0'lık Inter Turku üstünlüğüyle devam ediyor.

INTER TURKU BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Inter Turku Başakşehir maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.