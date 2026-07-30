Inter Turku Başakşehir CANLI nereden izlenir? Inter Turku Başakşehir maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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INTER TURKU - BAŞAKŞEHİR NEREDE İZLENİR?

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INTER TURKU BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Inter Turku Başakşehir maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

INTER TURKU BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter Turku Başakşehir maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.

INTER TURKU BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Inter Turku Başakşehir maçı Turku'da, Veritas Stadyumu'nda oynanacak.