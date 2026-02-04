Inter Torino hangi kanalda? Inter Torino maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Inter Torino maçı hangi kanalda? Inter Torino İtalya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Inter Torino maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Inter Torino maçını hangi kanal veriyor? İşte Inter Torino maçı yayın bilgisi haberimizde...

INTER TORİNO MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Torino maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor maçını güncel frekans bilgileri ile TRT Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz.

INTER TORİNO MAÇI SAAT KAÇTA?

Inter Torino maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.