Inter Bodo Glimt maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Inter Bodo Glimt golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Inter Bodo Glimt maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Inter Bodo Glimt golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
Güncelleme:
INTER BODO GLİMT MAÇI KAÇ KAÇ?

Inter Bodo Glimt maçı 2-1'lik Bodo Glimt üstünlüğüyle devam ediyor.

INTER BODO GLİMT MAÇI CANLI İZLE

Inter Bodo Glimt maçını tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

INTER BODO GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter Bodo Glimt maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başladı.

INTER BODO GLİMT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Inter Bodo Glimt maçı Milan'da, Stadio Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanıyor.

Onur BAYRAM
500

