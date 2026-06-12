HTI hangi ülke, HTI hangi takım, HTI ne demek, 2026 Dünya Kupası HTI açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEHTI hangi ülke ve HTI hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası HTI açılımı ve HTI ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan HTI ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI HTI HANGİ ÜLKE?

HTI, uluslararası standartlarda ve spor dünyasında Haiti'yi temsil eden resmi ülke kodudur.

2026 yılındayız ve Haiti, uzun bir aradan sonra Dünya Kupası sahnesine geri dönerek tarihi bir başarıya imza attı. Merak ettiğin detaylar şu şekildedir:

HTI Ne Demek?

HTI, Haiti'nin uluslararası alanda kullanılan üç harfli (ISO 3166-1 alfa-3) resmi ülke kodudur. Pasaportlardan spor istatistiklerine kadar tüm küresel platformlarda Haiti'yi tanımlamak için bu kısaltma kullanılır.

HTI Hangi Takım?

Spor müsabakalarında ve özellikle 2026 Dünya Kupası skor tabelalarında HTI kısaltması, Haiti Milli Takımı'nı (lakaplarıyla Les Grenadiers) ifade eder. Haiti, bu turnuvaya katılarak 1974'ten bu yana süren 52 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermiştir.

2026 Dünya Kupası ve HTI (Haiti)

Haiti, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oldukça zorlu ve bir o kadar da heyecan verici bir grupta yer alıyor. İşte Haiti'nin turnuva bilgileri:

Açılımı : 2026 Dünya Kupası bağlamında HTI, Haiti demektir.

Grubu : Haiti, turnuvada C Grubu'nda yer almaktadır.

Rakipleri : Grubundaki rakipleri dünya devi Brezilya, son dönemin en güçlü ekiplerinden Fas ve İskoçya'dır.

Haiti'nin Grup Maç Programı:

13 Haziran: Haiti - İskoçya (Boston)

19 Haziran: Haiti - Brezilya (Philadelphia)

24 Haziran: Haiti - Fas (Atlanta)