Hedef Holding’in kime ait olduğu ve hangi alanlarda faaliyet gösterdiği merak konusu oldu. Finans ve yatırım alanında faaliyet gösteren holdingin yönetim yapısı ve bünyesindeki şirketlere ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Hedef Holding kimin, sahibi kim, ne iş yapar? Namık Kemal Gökalp kimdir? Detaylar haberimizde.

HEDEF HOLDİNG KİMİN? NAMIK KEMAL GÖKALP?

Hedef Holding’in ortaklık yapısına ilişkin resmi kayıtlarda farklı dönemlerde değişiklikler bulunduğundan, şirketin yalnızca yönetim kurulu başkanının adı üzerinden “sahibi” şeklinde tanımlanması doğru değildir. KAP kayıtlarında 11 Eylül 2025 tarihli pay devri kapsamında Sibel Gökalp ile Namık Kemal Gökalp arasında Hedef Holding sermayesinin yüzde 60,71’ine karşılık gelen payların devrine ilişkin sözleşme imzalandığı açıklanmıştır.

Hedef Holding'in yönetim yapısında Gökalp ailesinden isimler yer almıştır. Şirketin resmi kayıtlarında Namık Kemal Gökalp, 2026 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak gösterilmiştir. Ancak KAP'a 18 Eylül 2026 tarihinde yapılan açıklamada Namık Kemal Gökalp'in holding ve iştiraklerindeki yönetim kurulu başkanlığı görevlerinden istifa ettiği bildirildi. Aynı açıklamada, bu görevlerin Mehmet Ziya Gökalp tarafından yürütüleceği belirtildi.

HEDEF HOLDİNG NE İŞ YAPAR?

Hedef Holding bünyesinde farklı finans ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren şirketler bulunuyor. Hedef Yatırım Bankası A.Ş. yatırım bankacılığı ve kurumsal finansman hizmetleri sunarken, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Borsa İstanbul’da aracı kurum olarak faaliyet gösteriyor. Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonları ve portföy yönetimi hizmetleri sağlarken, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. büyüme potansiyeli bulunan girişim şirketlerine yatırım yapıyor. Hedef Varlık Kiralama A.Ş. ise sermaye piyasası araçları ve kira sertifikası işlemleri alanında faaliyet gösteriyor.