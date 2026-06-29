Türkiye'de milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin yakından takip ettiği Haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak verilerle birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon tablosu kesinleşirken, temmuz ayında uygulanacak maaş artışlarının hesaplanmasında esas alınacak enflasyon farkı da netlik kazanacak. Peki, Haziran ayı enflasyonu yüzde kaç olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi ne yönde? Detaylar...

HAZİRAN AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLACAK?

Haziran ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

Verilerin açıklanması öncesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel sektör, finans sektörü temsilcileri ile profesyonellerden oluşan toplam 68 katılımcının görüşleri doğrultusunda hazırladığı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarına göre, bir önceki dönemde yüzde 1,52 seviyesinde bulunan Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, son ankette yüzde 1,36'ya geriledi.

Piyasa katılımcılarının beklentileri resmi veri niteliği taşımıyor. Haziran ayına ilişkin kesin enflasyon oranı, TÜİK tarafından açıklanacak verilerle birlikte netleşecek.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon tablosu da kesinleşmiş olacak. Bu tablo, memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı maaş artışlarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyona ilişkin orta ve uzun vadeli beklentileri de ortaya koydu.

Ankete göre;

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,94 seviyesinden yüzde 29,14'e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,82'den yüzde 23,81'e geriledi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 18,43'ten yüzde 18,29'a düştü.

Bunun yanı sıra ankette ekonomik göstergelere ilişkin çeşitli beklentiler de güncellendi.

Döviz kuru beklentilerinde yıl sonu dolar/TL tahmini 51,5711'den 51,4692'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 54,6923'ten 55,7196'ya yükseldi.

Cari işlemler açığı beklentisinde yukarı yönlü revizyon dikkat çekti. Buna göre yıl sonu cari açık beklentisi 47,8 milyar dolardan 49,2 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl için cari açık beklentisi ise 41,6 milyar dolardan 42,5 milyar dolara çıktı.

Büyüme beklentilerinde ise cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış tahmini yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye geriledi. Gelecek yıl için büyüme beklentisi yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

Ankette Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizine ilişkin beklentiler de yer aldı. Buna göre ilk Para Politikası Kurulu toplantısı için politika faizi beklentisi yüzde 37 olarak öngörülürken, ikinci toplantı beklentisi de yüzde 37 oldu. Üçüncü toplantıya ilişkin beklenti yüzde 36,34 olarak kaydedilirken, 12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 30,14 seviyesine geriledi.

3 Temmuz 2026 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte hem yılın ilk altı aylık enflasyon oranı hem de temmuz döneminde uygulanacak maaş artışlarının hesaplanmasına esas teşkil edecek resmi veriler kesinleşmiş olacak.