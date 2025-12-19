Hamit Demir kimdir? Demir Holding'in sahibi Hamit Demir kaç yaşında, nereli?

Demir Holding'in sahibi ve Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, inşaat başta olmak üzere birçok sektördeki yatırımlarıyla öne çıkıyor. Kamuoyunda adı sıkça anılan Hamit Demir'in yaşı, memleketi ve kariyer geçmişi merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAMİT DEMİR KİMDİR?

Hamit Demir, inşaat sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren bir iş insanıdır. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ın Gürün ilçesinde tamamlayan Demir, lise eğitimini İstanbul'daki Bahçelievler Lisesi'nde almıştır. 1984 yılında Demir İnşaat'ın temellerini atarak aynı yıl ilk şahıs firmasını kurmuş, zamanla şirketini sektörün önemli markalarından biri haline getirmiştir. Günümüzde Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

HAMİT DEMİR KAÇ YAŞINDA?

Hamit Demir'in doğum tarihi veya yaşıyla ilgili herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Bu nedenle yaşı kamuoyuna açıklanan bilgiler arasında bulunmamaktadır.

HAMİT DEMİR NERELİ?

Hamit Demir, ilk ve orta öğrenimini Sivas'ın Gürün ilçesinde tamamlamıştır. Eğitim hayatının devamı için İstanbul'a gitmiş ve lise öğrenimini burada sürdürmüştür.

HAMİT DEMİR'İN KARİYERİ

Hamit Demir, 1984 yılında kurduğu Demir İnşaat ile İstanbul'un birçok bölgesinde on binlerce konut, çok sayıda işyeri, okul ve plaza inşaatını hayata geçirmiştir. Son yıllarda özellikle Beylikdüzü bölgesinde, modern yaşamın tüm gereksinimlerini karşılayan lüks konut projeleri ile öne çıkmaktadır.

İnşaat sektöründeki başarılarının yanı sıra temiz enerji, tarım ve maden alanlarında da yatırımlar yaparak faaliyet alanlarını genişletmiştir. Yaptığı çalışmalar nedeniyle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından ödüller almıştır. Hamit Demir, şirket vizyonunu; doğru zamanda, doğru yerde ve doğru projelerle büyüyen, yerli ve yabancı yatırımcılar için güvenilir bir yatırım kanalı olma hedefi üzerine kurmuştur.