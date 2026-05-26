Hakan Safi kimdir, Hakan Safi kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Hakan Safi kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları, iş dünyası ve spor gündemindeki gelişmelerle birlikte son dönemde sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle girişimcilik faaliyetleri ve farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla dikkat çeken Safi’nin kariyeri merak ediliyor.

Hakan Safi ne iş yapıyor sorusu da hem iş dünyası hem de kamuoyunda öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Hakan Safi’nin biyografisi, yaşı, memleketi ve iş hayatındaki rolü, hakkında bilgi edinmek isteyenler tarafından yoğun şekilde sorgulanmaya devam ediyor.

HAKAN SAFİ KİMDİR?

Mustafa Hakan Safi, 28 Nisan 1973 tarihinde İstanbul’un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelen Türk iş insanıdır. Lojistik, liman işletmeciliği ve denizcilik sektörlerinde faaliyet gösteren Safi Holding bünyesindeki çalışmalarıyla tanınan Safi, iş dünyasında önemli bir yere sahiptir. Safiport liman işletmesinin sahibi olan Hakan Safi, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski yönetim kurulu üyeleri arasında yer almaktadır.

EĞİTİM HAYATI VE KÖKENİ

Hakan Safi, aslen Giresun’un Çamoluk ilçesindendir. Ailesi 1960 yılında İstanbul’a göç ederek Kasımpaşa’ya yerleşmiştir. Ortaöğrenimini FMV Özel Işık Lisesi’nde tamamlayan Safi, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde almıştır. Ardından aynı üniversitede İngilizce İktisat alanında yüksek lisans yapmış, sonrasında ise ABD’de Boston Üniversitesi School of Management bünyesinde Executive MBA programını tamamlamıştır.

İŞ HAYATI VE SAFİ HOLDİNG SÜRECİ

İş hayatına 1996 yılında aile şirketi Safi Gayrimenkul’de başlayan Hakan Safi, 2005 yılından itibaren şirketin ve daha sonra Safi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Liderliği döneminde holding; madencilik, liman işletmeciliği, denizcilik, şeker üretimi ve lojistik gibi birçok stratejik sektörde büyüme göstermiştir. 2025 yılı itibarıyla Forbes Türkiye listesinde 750 milyon dolarlık servetiyle 61. sırada yer almıştır.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ VE FENERBAHÇE KARİYERİ

Hakan Safi, uzun yıllardır Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde de aktif rol almaktadır. 1998 yılından bu yana Yüksek Divan Kurulu üyesi olan Safi, 2024-2025 döneminde Fenerbahçe yönetim kurulunda görev yapmıştır. Safiport markasıyla Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’na sponsor olan Safi, 2026 yılında Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayarak spor kamuoyunda yeniden gündemin merkezine oturmuştur.

