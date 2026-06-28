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Güney Afrika Kanada maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Güney Afrika Kanada golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Güney Afrika Kanada maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Güney Afrika Kanada golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Güney Afrika Kanada Dünya Kupası maçı kaç kaç? Güney Afrika Kanada kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Güney Afrika Kanada canlı maç anlatımı ve Güney Afrika Kanada kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Güney Afrika Kanada kaç kaç? Güney Afrika Kanada canlı maç anlatımı ve Güney Afrika Kanada kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GÜNEY AFRİKA KANADA MAÇI KAÇ KAÇ?

Güney Afrika Kanada maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

 GÜNEY AFRİKA KANADA MAÇI CANLI İZLE

Güney Afrika Kanada maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÜNEY AFRİKA KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güney Afrika Kanada maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

GÜNEY AFRİKA KANADA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Güney Afrika Kanada maçı Inglewood'da, SoFi Stadyumu'nda oynanacak.

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