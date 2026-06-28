Güney Afrika Kanada maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Güney Afrika Kanada golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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GÜNEY AFRİKA KANADA MAÇI KAÇ KAÇ?

Güney Afrika Kanada maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GÜNEY AFRİKA KANADA MAÇI CANLI İZLE

Güney Afrika Kanada maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÜNEY AFRİKA KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güney Afrika Kanada maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

GÜNEY AFRİKA KANADA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Güney Afrika Kanada maçı Inglewood'da, SoFi Stadyumu'nda oynanacak.