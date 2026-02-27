Gümüşte yükseliş: Gümüş fiyatları! 27 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Döviz ve emtia piyasalarındaki belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendiriyor ve bu süreçte gümüş fiyatları tekrar dikkat çekiyor. 27 Şubat itibarıyla 1 gram gümüşün güncel değeri merak konusu olurken, yükseliş trendinin sürüp sürmeyeceği yatırımcıların gündeminde. Piyasalardaki hareketlilik ve detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

27 Şubat itibarıyla gram gümüş fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Güncel verilere göre 1 gram gümüş alışta 127,85 TL, satışta ise 127,96 TL seviyesinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 125,39 TL seviyesinde yapan gram gümüşte günlük bazda %2,04'lük artış kaydedildi. Bu yükseliş, piyasada kısa vadeli dalgalanmaların devam ettiğine işaret ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 127,85 TL

Satış Fiyatı: 127,96 TL

Önceki Kapanış: 125,39 TL

Günlük Değişim: +2,04 %

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte yaşanan yükselişin küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilikten etkilendiğini belirtiyor. Emtia piyasalarındaki dalgalanmanın kısa vadede sürebileceği öngörülüyor. Yatırımcıların piyasa koşullarını yakından takip etmeleri ve temkinli adımlar atmaları tavsiye ediliyor.