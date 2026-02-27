Haberler

Gümüşte yükseliş: Gümüş fiyatları! 27 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte yükseliş: Gümüş fiyatları! 27 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küresel ekonomik belirsizlikler ve piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıları güvenli yatırım araçlarına yönlendirdi. Bu gelişmeler gümüş fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. 27 Şubat itibarıyla yatırımcılar, 1 gram gümüşün güncel değerini ve fiyatların önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor. Peki, gümüşte yükseliş: Gümüş fiyatları! 27 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Döviz ve emtia piyasalarındaki belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendiriyor ve bu süreçte gümüş fiyatları tekrar dikkat çekiyor. 27 Şubat itibarıyla 1 gram gümüşün güncel değeri merak konusu olurken, yükseliş trendinin sürüp sürmeyeceği yatırımcıların gündeminde. Piyasalardaki hareketlilik ve detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

27 Şubat itibarıyla gram gümüş fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Güncel verilere göre 1 gram gümüş alışta 127,85 TL, satışta ise 127,96 TL seviyesinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 125,39 TL seviyesinde yapan gram gümüşte günlük bazda %2,04'lük artış kaydedildi. Bu yükseliş, piyasada kısa vadeli dalgalanmaların devam ettiğine işaret ediyor.

Gümüşte yükseliş: Gümüş fiyatları! 27 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 127,85 TL

Satış Fiyatı: 127,96 TL

Önceki Kapanış: 125,39 TL

Günlük Değişim: +2,04 %

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte yaşanan yükselişin küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilikten etkilendiğini belirtiyor. Emtia piyasalarındaki dalgalanmanın kısa vadede sürebileceği öngörülüyor. Yatırımcıların piyasa koşullarını yakından takip etmeleri ve temkinli adımlar atmaları tavsiye ediliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir

Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İşte Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı

Türkiye'nin en işlek yolu bir gecede göle döndü! Şaşırtan görüntüler
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek