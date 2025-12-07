Haberler

Güncelleme:
Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olan Göztepe-Trabzonspor mücadelesi, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçın başlama saati ve yayınlanacağı kanal, taraftarların maç heyecanını ekran başında yaşayabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Peki, Göztepe - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in heyecanla beklenen mücadelelerinden biri olan Göztepe - Trabzonspor karşılaşması, futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Maçın saati ve yayın kanalı, taraftarların mücadeleyi canlı olarak takip edebilmesi açısından merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig mücadelesi, 7 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren bu karşılaşma, sezonun kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor ve her iki takımın taraftarları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, Pazar günü saat 20.00'da başlayacak. Bu saat, hem maçın canlı izlenmesi hem de analizlerin takip edilmesi açısından futbolseverler için ideal bir zaman dilimi olarak dikkat çekiyor.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe-Trabzonspor karşılaşması, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu kanal üzerinden hem canlı yayın hem de maç öncesi ve sonrası analizler izlenebilecek, taraftarlar takımlarını canlı olarak takip edebilecek.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
