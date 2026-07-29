Gornik Zabrze Fenerbahçe maç özeti ve golleri! (ÖZET) Gornik Zabrze Fenerbahçe kaç kaç bitti, golleri kim attı?
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GORNİK ZABRZE FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ
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GORNİK ZABRZE FENERBAHÇE ÖZET
Gornik Zabrze Fenerbahçe maç özetini maçın ardından S Sport resmi sayfasından izleyebilirsiniz.
GORNİK ZABRZE FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.
GORNİK ZABRZE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı canlı olarak S Sport'ta yayınlandı.