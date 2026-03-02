Gil Vicente Benfica maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Gil Vicente Benfica golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Gil Vicente Benfica kaç kaç? Gil Vicente Benfica canlı maç anlatımı ve Gil Vicente Benfica kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GİL VİCENTE BENFİCA MAÇI KAÇ KAÇ?

Gil Vicente Benfica maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GİL VİCENTE - BENFİCA MAÇI CANLI İZLE

Gil Vicente Benfica maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GİL VİCENTE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gil Vicente Benfica maçı bu akşam saat 23.15 itibariyle başlayacak.

GİL VİCENTE - BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gil Vicente Benfica maçı Barcelos'da, Estádio Cidade de Barcelos Stadyumu'nda oynanacak.