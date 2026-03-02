Gil Vicente Benfica maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Gil Vicente Benfica golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Haberler

Güncelleme:
GİL VİCENTE BENFİCA MAÇI KAÇ KAÇ?

Gil Vicente Benfica maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GİL VİCENTE - BENFİCA MAÇI CANLI İZLE

Gil Vicente Benfica maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GİL VİCENTE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gil Vicente Benfica maçı bu akşam saat 23.15 itibariyle başlayacak.

GİL VİCENTE - BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gil Vicente Benfica maçı Barcelos'da, Estádio Cidade de Barcelos Stadyumu'nda oynanacak.

