Genç TOKİ başvuru sonuçları (TAM İSİM LİSTESİ) TOKİ İstanbul kura çekimi GENÇ kategorisi kazananlar

İstanbul TOKİ sosyal konut projesinde gençlere yönelik kura süreci büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul’da da dar ve orta gelir grubuna yönelik hayata geçirilen 500 bin konutluk dev projede, genç kategorisine ayrılan kontenjan için hak sahipliği belirleme süreci kritik bir aşamaya geldi. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi genç kategorisi kazananlar isim listesi açıklandı mı? Detaylar haberimizde.

GENÇ TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

İstanbul TOKİ genç kategorisi başvuru sonuçları, kura çekilişinin tamamlanmasının ardından TOKİ’nin resmi sistemleri üzerinden erişime açılmaktadır. Başvuru sonuçları kapsamında vatandaşlar, kimlik bilgileri üzerinden sorgulama yaparak hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebiliyor.

Tam isim listesi, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında dijital ortamda yayınlanmakta ve vatandaşların erişimine sunulmaktadır. Özellikle yoğun başvuru nedeniyle sistem üzerinde zaman zaman yavaşlamalar yaşansa da sonuçlara erişim resmi kanallar üzerinden sağlanmaktadır.

Genç kategoride yer alan başvuru sahipleri için sonuç ekranı, TOKİ’nin duyuruları doğrultusunda güncellenmekte olup, hak kazananların listesi şeffaflık ilkesi gereği kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

GENÇ TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ GENÇ KATEGORİSİ KAZANANLAR

İstanbul TOKİ kura çekimi genç kategorisi kazananlar listesi, bugün saat 10.00 itibarıyla noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirlenmeye başlamıştır. Süreç, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanarak vatandaşların anlık takip edebilmesine imkân sağlamaktadır.

Genç kategoride yapılan kura çekilişi, sosyal konut projesi kapsamında en çok başvuru alan gruplardan biri olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. İstanbul genelinde yapılan 234 bin 103 başvuru arasından 20 bin kişinin hak sahibi olarak belirlenmesi, rekabetin ne kadar yoğun olduğunu göstermektedir.

Kura sonuçları açıklandıkça isim listeleri sistem üzerinde güncellenmekte ve vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabilmektedir. TOKİ tarafından yapılan açıklamalara göre süreç tamamen şeffaf ve noter denetiminde yürütülmektedir.