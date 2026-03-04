Gaziantep FK - Fenerbahçe maç kadrosu! Muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Haberler

Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu! Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11 ve detaylar...

Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maç kadrosu...

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Gaziantep FK - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Gaziantep FK - Fenerbahçe maç kadroları ise şöyle:

Gaziantep FK: Burak, Nazım, Tayyip, Mujakic, Sorescu, Rodrigues, Camara, Ogün, Maxim, Bayo, Lungoyi.

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Nene, Oğuz, Musaba, Cherif.

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

