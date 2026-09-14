Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?
Gaziantep FK - Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Gaziantep FK Fenerbahçe maç saati yaklaştıkça maç kadroları da belli olmaya başladı. Gaziantep FK - Fenerbahçe ilk 11 kimler var, sakat ve cezalı oyuncular açıklanıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi iki takımın 11'leri ve yedekleri duyuruluyor. İşte Gaziantep FK - Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 ve detaylar...
Gaziantep Fk Fenerbahçe maç kadroları, maç öncesi teknik direktörler tarafından esame listesi olarak bildiriliyor. İşte Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler ve maçın ayrıntıları...
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
Gaziantep FK - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Gaziantep FK Fenerbahçe maç kadroları ise şöyle:
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlowski, Halil.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı.
Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio, müsabakada forma giyemeyecek.