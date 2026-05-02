Galatasaray yenerse şampiyon mu? GS Samsunspor maçını kazanırsa şampiyon oluyor mu?

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken Galatasaray, Samsunspor deplasmanında sahne alacak. Karşılaşma öncesinde hem zirve yarışı hem de iki takımın form durumu öne çıkıyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Samsunspor-Galatasaray karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda yapılacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkunses görev alacak. Ligde 31 haftayı geride bırakan sarı-kırmızılı ekip, 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 74 puan topladı.

Galatasaray, ligde en fazla gol atan ve en az gol yiyen takım olarak dikkat çekiyor. 72 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 23 gol gördü. Samsunspor ise 31 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 45 puan topladı ve haftaya 7. sırada girdi.

GALATASARAY SAMSUNSPOR'U YENERSE ŞAMPİYON MU?

Galatasaray, Samsunspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçileri Fenerbahçe’nin 7, Trabzonspor’un ise 9 puan önünde bulunuyor ve bu avantajla sahaya çıkacak.

Ligde son haftalara girilirken Galatasaray’ın deplasman performansı da dikkat çekiyor. Bu sezon dış sahada oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan ekip, tüm yenilgilerini deplasmanda aldı. Samsunspor karşısında alınacak galibiyet, sezonun en kritik sonuçlarından biri olacak.