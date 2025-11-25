Galatasaray Union Saint-Gilloise maç özeti ve golleri! (ÖZET) Galatasaray Union Saint-Gilloise kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Galatasaray Union Saint-Gilloise özet izle! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Union SG maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Union SG maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray Union SG maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Galatasaray Union SG Şampiyonlar Ligi maç özeti! İşte, Galatasaray Union SG özet videosu!
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Union SG maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Union SG maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...
GALATASARAY - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇ ÖZETİ
Galatasaray Union SG maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Galatasaray Union SG özet bölümünde yer alan bilgilerden Galatasaray Union SG geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...
GALATASARAY - UNİON SAİNT-GİLLOİSE ÖZET
Galatasaray Union SG maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.
GALATASARAY - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray Union SG maçı 1-0'lık Union SG üstünlüğüyle sona erdi.
GALATASARAY - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Galatasaray Union SG maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.