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Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, ikinci maçında Barcelona’yı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta ağırlayacak. 13 Ekim Salı günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati, yayın kanalı ve hakem bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Barcelona maçına dair detaylar haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve hakem bilgileri merak ediliyor. Peki,  Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçında Barcelona ile 13 Ekim 2026 Salı günü karşılaşacak. Mücadele, İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00’de başlayacak. 

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray-Barcelona karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, 13 Ekim Salı günü saat 22.00’de başlayacak mücadeleyi TRT 1 üzerinden takip edebilecek.

GALATASARAY BARCELONA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Guida yönetecek. Mücadelede Guida’nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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