Galatasaray Monza maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Galatasaray Monza golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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GALATASARAY MONZA MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Monza maçı 1-0'lık Monza üstünlüğüyle devam ediyor.

GALATASARAY - MONZA MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Monza maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Monza maçı bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

GALATASARAY - MONZA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Galatasaray Monza maçı Linz'de, Raiffeisen Arena Stadyumu'nda oynanacak.