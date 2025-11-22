Galatasaray maçı hangi kanalda? GS Gençlerbirliği maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Gençlerbirliği maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Gençlerbirliği maçı Bein Sports ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Gençlerbirliği maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TOD platformundan canlı Galatasaray Gençlerbirliği maçını izleyebilirsiniz.

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.