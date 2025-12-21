Galatasaray Kasımpaşa CANLI nereden izlenir? Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Galatasaray Kasımpaşa nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Kasımpaşa maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar, beIN Sports 1 yayını üzerinden karşılaşmayı anbean takip edebilecek. Maç, başlama düdüğüyle birlikte canlı yayınla ekranlara taşınacak.

RAMS Park'taki atmosfer, tribün doluluğu ve iki takım arasındaki rekabet, ekran başındaki izleyicilere de güçlü bir maç deneyimi sunacak. Galatasaray'ın iç saha üstünlüğü ile Kasımpaşa'nın deplasmandaki dirençli oyunu, maçın temposunu belirleyecek en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı, 21 Aralık Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Akşam kuşağında oynanacak mücadele, futbolseverler için haftanın en çok izlenen maçlarından biri olmaya aday.

GALATASARAY KASIMPAŞA NEREDE İZLENİR?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de Galatasaray Kasımpaşa maçının yayın bilgileri. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. 15 Ocak 2011'de hizmete giren stat, iki takım arasında bugüne kadar oynanan çok sayıda karşılaşmaya sahne oldu.

Galatasaray ile Kasımpaşa, RAMS Park'ta şimdiye kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 10'unu Galatasaray, 3'ünü Kasımpaşa kazanırken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar bu statta 28 gol kaydederken, lacivert-beyazlı ekip 20 kez ağları havalandırdı.