Galatasaray - İstanbulspor maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?

RAMS Park'taki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadelenin hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray - İstanbulspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Galatasaray - İstanbulspor maç kadroları ise şöyle:

Galatasaray: Günay, Eren, Sanchez, Kaan, Kazımcan, Lemina, İlkay, Asprilla, Barış, Ahmed, Icardi

İstanbulspor: İsa, Duhaney, Duran, Emrecan, Yusuf, Loshaj, Vorobjovas, Ömer Faruk, Sambissa, Mamadou, Krstovski

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RAMS Park'taki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadelenin hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.

Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada ise Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor galibiyetiyle grupta 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

A Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Galatasaray, organizasyonun dördüncü ve son hafta maçında Alanyaspor'a konuk olacak.