Galatasaray - İstanbulspor maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?
Galatasaray - İstanbulspor maç kadrosu! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ağırlayacak. Galatasaray İstanbulspor maç kadrosu muhtemel 11 belli oldu. İşte Galatasaray - İstanbulspor maç kadrosu ve detaylar...

RAMS Park'taki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadelenin hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray - İstanbulspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Galatasaray - İstanbulspor maç kadroları ise şöyle:

Galatasaray: Günay, Eren, Sanchez, Kaan, Kazımcan, Lemina, İlkay, Asprilla, Barış, Ahmed, Icardi

İstanbulspor: İsa, Duhaney, Duran, Emrecan, Yusuf, Loshaj, Vorobjovas, Ömer Faruk, Sambissa, Mamadou, Krstovski

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.

Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada ise Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor galibiyetiyle grupta 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

A Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Galatasaray, organizasyonun dördüncü ve son hafta maçında Alanyaspor'a konuk olacak.

