Galatasaray - İstanbulspor maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?
Galatasaray - İstanbulspor maç kadrosu! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ağırlayacak. Galatasaray İstanbulspor maç kadrosu muhtemel 11 belli oldu. İşte Galatasaray - İstanbulspor maç kadrosu ve detaylar...
RAMS Park'taki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadelenin hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak. İşte ayrıntılar...
GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ KADROSU
Galatasaray - İstanbulspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Galatasaray - İstanbulspor maç kadroları ise şöyle:
Galatasaray: Günay, Eren, Sanchez, Kaan, Kazımcan, Lemina, İlkay, Asprilla, Barış, Ahmed, Icardi
İstanbulspor: İsa, Duhaney, Duran, Emrecan, Yusuf, Loshaj, Vorobjovas, Ömer Faruk, Sambissa, Mamadou, Krstovski
GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
RAMS Park'taki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadelenin hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.
Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada ise Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor galibiyetiyle grupta 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
A Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Galatasaray, organizasyonun dördüncü ve son hafta maçında Alanyaspor'a konuk olacak.