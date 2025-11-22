Haberler

Galatasaray Gençlerbirliği maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Gençlerbirliği golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Galatasaray Gençlerbirliği maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Gençlerbirliği golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Gençlerbirliği Süper Lig maçı kaç kaç? Galatasaray Gençlerbirliği kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Galatasaray Gençlerbirliği canlı maç anlatımı ve Galatasaray Gençlerbirliği kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Galatasaray Gençlerbirliği kaç kaç? Galatasaray Gençlerbirliği canlı maç anlatımı ve Galatasaray Gençlerbirliği kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Gençlerbirliği maçı 3-2'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray Gençlerbirliği maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Gençlerbirliği golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Gençlerbirliği maçını Bein Sports'tan canlı izleyebilirsiniz. Maçı şifresiz izlemek için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Gençlerbirliği maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.