Galatasaray Gençlerbirliği maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Gençlerbirliği golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KAÇ KAÇ?
Galatasaray Gençlerbirliği maçı 3-2'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.
GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE
Galatasaray Gençlerbirliği maçını Bein Sports'tan canlı izleyebilirsiniz. Maçı şifresiz izlemek için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.
GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray Gençlerbirliği maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.