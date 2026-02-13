Galatasaray - Eyüpspor maç kadrosu! Muhtemel 11 belli oldu mu?

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray Eyüpspor maç kadrosu belli olmaya başladı. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray - Eyüpspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Galatasaray - Eyüpspor maç kadroları ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış, Icardi, Lang, Osimhen.

Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Taşkın, Metehan, Baran Ali, Emre, Pintor, Umut Bozok.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Tecrübeli savunma oyuncusu, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda 23. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Leroy Sane ile Arda Ünyay'ın durumları bugünkü antrenmanın ardından belli olacak.