Galatasaray - Eyüpspor maç kadrosu! Muhtemel 11 belli oldu mu?

Güncelleme:
Galatasaray - Eyüpspor maç kadrosu! Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takımın ligdeki puan durumu, aralarındaki maçlar, son maç performansları merak ediliyor. İşte Galatasaray - Eyüpspor maç kadrosu ve detaylar...

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray Eyüpspor maç kadrosu belli olmaya başladı. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray - Eyüpspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Galatasaray - Eyüpspor maç kadroları ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış, Icardi, Lang, Osimhen.

Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Taşkın, Metehan, Baran Ali, Emre, Pintor, Umut Bozok.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Tecrübeli savunma oyuncusu, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda 23. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Leroy Sane ile Arda Ünyay'ın durumları bugünkü antrenmanın ardından belli olacak.

