Galatasaray - Alanyaspor maç kadrosu! Muhtemel 11 belli oldu mu?
Galatasaray Alanyaspor maç kadrosu! Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam evinde oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 20. kez karşı karşıya gelecek. İşte Galatasaray - Alanyaspor maç kadrosu ve detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. İşte ayrıntılar...
GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇ KADROSU
Galatasaray - Alanyaspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Galatasaray - Alanyaspor maç kadroları ise şöyle:
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Lang, Icardi
Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih, Ümit, Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Ruan, Hagi, Hwang, Güven Yalçın
Galatasaray'da, Alanyaspor maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı sarı kart sınırında bulunuyor. Abdülkerim ve Eren, sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.