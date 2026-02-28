Galatasaray - Alanyaspor maç kadrosu! Muhtemel 11 belli oldu mu?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray - Alanyaspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Galatasaray - Alanyaspor maç kadroları ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Lang, Icardi

Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih, Ümit, Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Ruan, Hagi, Hwang, Güven Yalçın

Galatasaray'da, Alanyaspor maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı sarı kart sınırında bulunuyor. Abdülkerim ve Eren, sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.