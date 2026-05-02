Galatasaray 11'i! Samsunspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Samsun GS maç kadrosu ilk 11!

Samsunspor Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Samsunspor Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Samsunspor Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11

Samsunspor - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Samsunspor - Galatasaray maç kadroları ise şöyle:

Samsunspor 11: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Marius.

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider girdi. Galatasaray, son 3 hafta öncesinde en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı. "Cimbom" yarınki müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Samsun temsilcisi ise 31 müsabakada topladığı 45 puanla 7. sırada yer buldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.