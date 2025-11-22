Galatasaray 11'i! Maç kadrosu GS Gençlerbirliği ilk 11'ler açıklandı mı?

Galatasaray Gençlerbirliği maç kadrosu 11'ler! Eyüpspor Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Gençlerbirliği ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Gençlerbirliği muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11

Galatasaray Gençlerbirliği maç kadrosu açıklandı:

Galatasaray 11: Günay, Singo, Abdülkerim, Sanchez, Kazımcan, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper.

Gençlerbirliği 11: Ricardo, Hanousek, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Koita, Tongya, Niang.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da 6 futbolcu Gençlerbirliği'ne karşı mücadele edemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı yarın sahaya çıkamayacak. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, yarın teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda

Son olarak Süper Lig'in 9. haftasındaki RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyen İlkay, sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Ajax müsabakalarında süre alamadı.

Yaklaşık 1 ay formasından uzak kalan İlkay, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönecek.