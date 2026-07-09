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Fransa Fas hangi kanalda? Fransa Fas maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fransa Fas hangi kanalda? Fransa Fas maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Fransa Fas maçı hangi kanalda belli oldu. Fransa Fas Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fransa Fas maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fransa Fas maçını hangi kanal veriyor? İşte Fransa Fas maçı yayın bilgisi!

Fransa Fas Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fransa Fas maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fransa Fas maçını hangi kanal veriyor? İşte Fransa Fas maçı yayın bilgisi haberimizde...

FRANSA FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Fas maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Fransa Fas maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

FRANSA FAS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa Fas maçı, Foxborough'da, Gillette Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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