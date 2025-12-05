Feyyaz Uçar torunu neden öldü, Feyyaz Uçar torunu Can Arbay kimdir?

Deneyimli futbol insanı Uçar, torununun ölüm haberini 5 Aralık Cuma günü sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Ailenin çok zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Uçar, takipçilerinden ve sevenlerinden dua ile manevi destek talep etti. Bu gelişmenin ardından, " Feyyaz Uçar'ın torunu neden hayatını kaybetti, Can Arbay kimdir?" soruları bir kez daha gündeme geldi.

FEYYAZ UÇAR'IN TORUNU CAN ARBAY NEDEN VEFAT ETTİ?

Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Feyyaz Uçar, 5 Aralık 2025 Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada torunu Can Arbay'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Uçar, paylaşımında torununun ölüm sebebine dair herhangi bir bilgi vermedi. Acısını dile getiren Uçar, "Canım torunum Can Arbay'ın vefatını derin bir üzüntüyle bildiriyorum. Ailemizin yaşadığı bu kayıp bizler için son derece ağır. Bu süreçte dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz." sözleriyle duygularını ifade etti.

Vefat nedeni henüz açıklanmadı.

FEYYAZ UÇAR'IN KIZI KİMDİR?

Hayatını kaybeden Can Arbay'ın annesi, yani Feyyaz Uçar'ın kızı Nur Özge Uçar Arbay'dır. Aile, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam tercih etmesiyle biliniyor.

FEYYAZ UÇAR'IN KIZI ÖZGE UÇAR ARBAY KİMİNLE EVLİDİR?

Nur Özge Uçar Arbay, 2018 yılında Çağdaş Arbay ile evlenmiştir. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen çocukları Can Arbay, aile bağlarının güçlü olduğu bir ortamda büyümüştü.

FEYYAZ UÇAR KİMDİR?

Türk futbol tarihinin önemli figürlerinden biri olan Feyyaz Uçar, 15 Ekim 1963 doğumludur ve 62 yaşındadır. Forvet mevkisinde gösterdiği üstün performansla tanınan Uçar, futbol kariyerine Bursa spor'da başladı. 1982–1991 yıllarında yeşil-beyazlı formayı giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olarak adını siyah-beyazlı kulübün efsaneleri arasına yazdırdı.

1991–1996 yılları arasında Beşiktaş'la üç Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Uçar, hızlı oyun tarzı ve bitirici vuruşlarıyla dikkat çekti. Milli takım formasıyla 35 maçta 17 gole imza atan başarılı futbolcu, 1990 Dünya Kupası elemelerinde de görev aldı.

Aktif futbol yaşamını sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe yönelen Uçar; Beşiktaş, Eskişehir spor gibi kulüplerde çeşitli görevlerde bulundu. Daha sonra spor yorumculuğuna geçerek TRT Spor'da analizler yaptı. Ailesine bağlılığıyla bilinen Uçar, torunu Can Arbay ile yakın ve özel bir ilişki sürdürüyordu.