Ferencvaros oyuncusu Bamidele Yusuf kim, nereli, kaç yaşında?

Güncelleme:
Nijeryalı futbolcu Bamidele Isa Yusuf, kariyerine farklı Avrupa liglerinde forma giyerek devam eden genç bir hücum oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Profesyonel yolculuğu Slovakya, Portekiz ve Sırbistan'da sürerken, çok yönlü oyun yapısıyla kanat ve ileri uçta görev aldı.

Bamidele Yusuf'un Avrupa'daki futbol kariyeri 2019 yılından bu yana çeşitli kulüplerle devam etti. Farklı ülkelerde forma giyen genç oyuncu, özellikle son yıllarda sergilediği istatistiklerle dikkat çekti.

BAMİDELE YUSUF KİMDİR?

Bamidele Isa Yusuf, 22 Şubat 2001 tarihinde doğan ve profesyonel kariyerine Avrupa'da devam eden Nijeryalı bir futbolcudur. Futboldaki ilk önemli adımını Slovakya'ya transfer olarak atan Yusuf, Kasım 2019'da Spartak Trnava ile sözleşme imzaladı. Bu transferin ardından 23 Şubat 2020'de Senica karşısında Fortuna Liga'daki ilk maçına çıktı ve ikinci yarıda oyuna dahil olarak takımının mücadelesine katkı sağladı. Trnava'daki bu süreç, Yusuf'un Avrupa'da düzenli forma şansı bulduğu ilk dönem oldu ve genç futbolcu bu dönemde üst düzey mücadele ritmini benimsedi.

Yusuf, 1 Eylül 2022'de Portekiz temsilcisi Estoril ile beş yıllık bir anlaşma yaptı ve burada hem lig hem de kupa maçlarında süre aldı. 7 Ekim 2022'de Gil Vicente karşısında ilk maçına çıkan oyuncu, kısa süre içinde Portekiz Kupası'nda da sahaya çıktı. 14 Ekim 2022'de Amora'ya karşı 3–2 kazanılan maçta görev alan Yusuf, kupa mücadelesinde 1 Aralık 2022'de Académico Viseu karşısında 74. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Estoril ile olan sözleşmesi 31 Ocak 2024'te karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldı ve böylece Portekiz macerası tamamlandı.

Portekiz'den ayrıldıktan sonra Sırbistan'a yönelen Yusuf, 9 Şubat 2024'te Radnicki Niš'e transfer oldu. Buradaki yarım sezonluk performansı dikkat çekerken, 15 maçta 6 gol ve 5 asist üreterek takımının hücum hattında etkili oldu. Bu başarılı dönem sonrasında Sırbistan'ın bir başka kulübü Vojvodina ile üç yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcu, burada da hücum hattında önemli bir rol üstlendi. Avrupa'nın farklı liglerinde deneyim kazanan Yusuf, son olarak Macaristan temsilcisi Ferencváros'a katılarak kariyerine yeni bir adım daha ekledi.

