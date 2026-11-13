Fenerbahçe UEFA'dan ceza alacak mı, Osman Altunterim ne dedi?

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Açıklamanın ardından "Fenerbahçe UEFA'dan ceza alacak mı?" ve "Osman Altunterim ne dedi?" soruları futbolseverlerin gündemine oturdu. İşte Altunterim'in sözleri ve UEFA'nın finansal kurallarına ilişkin merak edilenler.

OSMAN ALTUNTERİM NE DEDİ?

Osman Altunterim, katıldığı bir programda Fenerbahçe'nin UEFA'nın finansal kuralları nedeniyle sorun yaşayabileceğini söyledi. Altunterim, kulübün sponsorluk gelirlerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe harcama limiti ve finansal fair play yüzünden başları ağrıyacak, hayatın olağan akışına aykırı bir takım sponsorluk girdileri var, inşallah olmaz ama ceza alma ihtimalini görüyorum."

FENERBAHÇE UEFA'DAN CEZA ALACAK MI?

Fenerbahçe'nin UEFA'dan ceza alacağına ilişkin resmi bir karar ya da açıklama bulunmuyor. UEFA, kulüplerin mali durumunu her sezon düzenli olarak inceliyor. Osman Altunterim'in sözleri bir yorum ve tahmin niteliği taşıyor. Fenerbahçe cephesinden de konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

FİNANSAL FAİR PLAY NEDİR?

Finansal fair play, UEFA'nın kulüplerin gelirlerinden fazla harcama yapmasını engellemek ve futbolda mali sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla uyguladığı kurallar bütünü. UEFA, 2022 yılında bu kuralları "Kulüp Lisansı ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı" adıyla yeniledi. Talimat, UEFA organizasyonlarına katılan tüm kulüpleri kapsıyor.

UEFA HARCAMA LİMİTİ NEDİR?

UEFA'nın yeni kurallarında "kadro maliyet oranı" adı verilen bir harcama limiti bulunuyor. Bu kurala göre kulüplerin futbolcu maaşları, transfer giderleri ve menajer ücretleri için yaptığı harcamalar, gelirlerinin belirli bir oranını aşamıyor. Bu oran, 2025-2026 sezonundan itibaren yüzde 70 olarak uygulanıyor.

SPONSORLUK GELİRLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

UEFA, kulüplerin sponsorluk gelirlerini incelerken bu gelirlerin piyasa koşullarına uygun olup olmadığına bakıyor. Kulüple bağlantılı şirketlerden ya da kişilerden gelen sponsorluk anlaşmaları, "gerçeğe uygun değer" ilkesine göre değerlendiriliyor. Piyasa değerinin üzerinde olduğu tespit edilen gelirler, UEFA hesaplamalarında düşürülebiliyor. Bu durum, kulübün harcama limitini aşmasına yol açabiliyor.

UEFA FİNANSAL FAİR PLAY CEZALARI NELER?

Finansal kuralları ihlal eden kulüplere UEFA tarafından çeşitli yaptırımlar uygulanabiliyor:

Para cezası

Avrupa kupalarında kadroya yazdırılabilecek oyuncu sayısının sınırlandırılması

Avrupa kupalarından elde edilen gelirlerin bir kısmına el konulması

Transfer yasağı

Avrupa kupalarından men

UEFA, ihlal yapan kulüplerle uzlaşma anlaşması da imzalayabiliyor. Bu anlaşmalarla kulüplere belirli bir süre içinde mali dengeyi sağlama şartı getiriliyor.